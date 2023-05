RFV, La programmazione odierna: in onda dalle 14 alle 19

È pronta a iniziare anche oggi una nuova e intensa giornata di trasmissioni su RadioFirenzeViola, la nuova visual web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. La programmazione odierna partirà alle ore 14 con Niccolò Pucci e Virginia Bicchi che condurranno "Pucciviola & Friends" fino alle 16. Assieme a loro sarà presente in studio anche l'ex viola Papa Waigo. Poi, come di consueto, sarà la volta di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che fino alle ore 19 vi terranno compagnia con "Viola Weekend". Assieme a loro sarà inoltre presente in studio Malù Mpasinkatu. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.

