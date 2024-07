RFV, Alle 19 ritorna Colpi d'Ala con un ospite d'eccezione

FirenzeViola.it

Alberto Di Chiara torna su Radio FirenzeViola: dopo una breve pausa, riecco Colpi d'Ala, trasmissione in onda il mercoledì dalle 19 alle 20. Per l'occasione, insieme all'ex viola e a Tommaso Loreto, seguiremo l'allenamento a porte aperte della Fiorentina; spazio poi anche a un altro grande ospite, figura di spicco del calcio italiano e non solo. Per scoprirlo seguite le nostre dirette e in particolare Colpi d'Ala, oggi dalle 19 alle 20!