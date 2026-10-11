RFV L. Piovanelli: "Due giocatori non sono all'altezza della Fiorentina"

L'ex attaccante del Pisa nonché grande tifoso della Fiorentina, Lamberto Piovanelli, ha parlato a Radio FirenzeViola durante il "Viola weekend" commentando innanzitutto i nerazzurri: "L’attività a Pisa procede bene e si lavora tranquillamente. Per quanto riguarda il Pisa, lo seguo da tifoso, ma ormai dal divano: è da più di un anno che non vado allo stadio. Preferisco seguire le partite da casa, anche se, purtroppo, c’è ancora da soffrire.

Da dove partirebbe per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa?

"Mi sembra di rivedere alcuni problemi della scorsa stagione. Vedo una squadra senza una vera identità e con poco collegamento tra i giocatori. Ero contento dell’arrivo di Paratici, perché lo considero un dirigente capace, ma il ricambio della rosa non mi ha convinto: alcuni acquisti sembrano poco utili. Anche la scelta di puntare su Vanoli è stata una delle poche decisioni positive, ma finora non vedo i risultati sperati".

Quali giocatori ritiene non siano all’altezza della Fiorentina?

"Secondo me, Valdepeñas e Dragusin non sono giocatori da Fiorentina. Non credo che Dragusin sia superiore a Pongracic, che avevamo già in rosa. È stato fatto un mercato che non sembra aver alzato il livello della squadra. Anche la gestione di Ranieri e la decisione di togliergli la fascia di capitano mi hanno lasciato perplesso"

Ascolta il podcast per l'intervista completa!