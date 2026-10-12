Il Caffè Nero Bollente: "Dov'è finita la montagna di soldi spesa in estate?"

Il Caffè Nero Bollente: "Dov'è finita la montagna di soldi spesa in estate?"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della Fiorentina e della grossa spesa fatta nel mercato estivo: "Dove sono finiti i soldi spesi a luglio e agosto? C'è chi dice che non fosse tutta colpa di Grosso, chi invece chiede tempo a Vanoli... ma dove sono finiti Atta, che non sappiamo cosa abbia? Oulai che non si sa dove farlo giocare? Viery? Oppure Pellegrino a cui è stato preferito Beto? Potrei andare avanti con un lungo elenco di situazioni che non funzionano e lasciano perplessi.

A metà ottobre siamo già a sperare che il mercato invernale possa mettere a posto un quadro che sicuramente ha delle carenze gravi, e questa è una sconfitta esattamente come il penultimo posto in classifica". Questo il video:

Il Caffè Nero Bollente: "Dov'è finita la montagna di soldi spesa in estate?"