Il Caffè Nero Bollente: "Dov'è finita la montagna di soldi spesa in estate?"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della Fiorentina e della grossa spesa fatta nel mercato estivo: "Dove sono finiti i soldi spesi a luglio e agosto? C'è chi dice che non fosse tutta colpa di Grosso, chi invece chiede tempo a Vanoli... ma dove sono finiti Atta, che non sappiamo cosa abbia? Oulai che non si sa dove farlo giocare? Viery? Oppure Pellegrino a cui è stato preferito Beto? Potrei andare avanti con un lungo elenco di situazioni che non funzionano e lasciano perplessi.

A metà ottobre siamo già a sperare che il mercato invernale possa mettere a posto un quadro che sicuramente ha delle carenze gravi, e questa è una sconfitta esattamente come il penultimo posto in classifica". Questo il video: