RFV Carnasciali: "Che errori difensivi a Genova. Vanoli intervenga subito"

Così l'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, a Radio FirenzeViola durante il "Viola weekend" per parlare della sconfitta contro il Genoa: "La sosta è stata lunga per tutti, quindi non credo sia questo il problema. La Fiorentina ha approcciato male la partita, mentre il Genoa è partito con più ritmo e determinazione. Nella ripresa i viola hanno reagito, ma serve un atteggiamento diverso. Bisogna sfruttare le partite contro avversarie alla portata per conquistare punti preziosi".

Quale reparto della Fiorentina le lascia maggiori perplessità dopo la rivoluzione estiva?

"Preferisco valutare la squadra nel suo insieme, ma contro il Genoa la difesa ha commesso errori pesanti. Mi aspettavo un approccio diverso dopo le buone prestazioni precedenti. Vanoli dovrà intervenire subito, perché in Serie A non ci si possono permettere distrazioni del genere".

La Fiorentina è davvero una squadra giovane e inesperta, come sostengono l'allenatore e De Gea?

"Sono d'accordo: in Italia si tende spesso a giustificare i risultati negativi con la giovane età della rosa. Tuttavia, questi giocatori sono stati scelti perché possono affrontare il campionato. L'età conta relativamente: se si sbaglia l'approccio, si può andare in difficoltà a qualsiasi età. Firenze è una piazza importante e bisogna scendere in campo con la giusta mentalità".

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