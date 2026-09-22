RFV Luciano Bruni: "Fagioli e Oulai non possono giocare insieme adesso. Ecco cosa non è andato con Grosso"

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Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina ed Hellas Verona, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola AmoreMio" del momento della Fiorentina: "Io penso che, come diceva Bagnoli, il mediano deve fare il mediano. Non so perché hanno mandato via Vanoli a maggio, ora è tornato e ha rimesso i giocatori nei propri ruoli. Con Grosso non c'era condivisione tra direttore sportivo e allenatore, adesso si è ritrovato quello che è il giusto trend. Questa sosta può far bene ma può far anche male, chi lo sa".

Da ex centrocampista, è sorpreso dal rilancio di Nicolò Fagioli?

"Il suo collocamento è quello che ha scelto Vanoli, davanti alla difesa. Poi c'è la concorrenza di Oulai, che a me è piaciuto molto. Non credo possano giocare insieme, almeno per adesso. Però sono due giocatori che hanno tanta qualità. Poi se si vuol cambiare sistema si può provare anche a farli giocare assieme, magari con Fagioli più avanti sulla trequarti e Oulai e un altro mediano davanti alla difesa".

Sul mercato fatto invece, che dice? Sono stati bene i soldi?

"C'è anche la domanda di riserva? Vedremo più avanti dai. C'è da dire che delle volte si spendono tanti soldi e anche male, non so se è questo il caso".

Si è sentito chiuso a Firenze dalla presenza di Antognoni?

"Io non sono stato una 'vittima' di Antognoni, sono stato vittima di infortuni vari. Io e Giancarlo eravamo complementari, era un altro tipo di giocatore rispetto a me. Forse Di Gennaro è stato un po' chiuso da lui, ma io no. Giocavo titolare prima dell'incidente. Sono andato via dalla Fiorentina perché non credevano che recuperassi dai problemi fisici, mi fecero andare via i dirigenti di allora".