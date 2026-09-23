FirenzeViola Viviano: "Critiche a Mastantuono? Follie, l'anno scorso uno così lo vedevamo dal bar"

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Protagonista del format "Uno di noi", come tutti i mercoledì mattina su Radio FirenzeViola all'interno di "Chi si compra?", Emiliano Viviano ha spaziato su tutti i temi che riguardano l'attualità di casa Fiorentina. L'ex portiere inizia da una digressione generale sulla squadra: "Non è facile, ma le tre partite con Vanoli danno fiducia e ci sono diversi giocatori che non hanno ancora raggiunto il loro massimale. Vedi Oulai o Beto, ma anche Atta: io vedo solo cose per cui essere ottimisti".

Si attende miglioramenti sul gioco?

"Non mi aspetto che la squadra giochi come fa la Roma o il Frosinone, ma è solida e ha più giocatori di palleggio rispetto all’anno scorso. Ci sono basi più che solide per provare a giocare, per me si passa sempre dalla prestazione per arrivare ai risultati".

Come si affronta una sosta così lunga?

"Dipende che squadra sei. Ci sono rose che hanno tantissimi giocatori in Nazionale, lì diventa facile concedere tempo libero per gli allenatori perché ha poco senso allenarsi così. Però ci sono giocatori per cui la sosta è troppo importante, come Goncalves. Io lo vedo abbastanza indietro a livello di preparazione, deve lavorare tanto per diventare più esplosivo".

Dodo è finito un po' in disparte. Cosa ne pensa?

"A me è piaciuta la risposta di Vanoli, ossia che deve pedalare per riprendersi il posto. Anche perché è nell'interesse di Dodo, nel calcio si fa presto a scivolare d'interesse. Alaba era un giocatore del Real Madrid l'anno scorso, ora firma con l'Udinese...".

Ha un'idea di cosa possa servire nel mercato di gennaio?

"Oggi la Fiorentina non necessita di qualcosa, semmai si può completare. Ad esempio prenderei una mezzala o un terzino sinistro di contenimento, ma nella mia squadra ideale Viery lo potrebbe fare. E comunque migliorare questa rosa a gennaio è complicato".

Oulai sta giocando poco. Come mai?

"Io credo che questa squadra finirà per giocare con Oulai e Fagioli insieme. Così però andrà fatto più possesso e meno transizione, ci saranno tante partite in cui la Fiorentina avrà più il pallino del gioco e Oulai darà più di Ndour. Anche se il salto di qualità vero a questa squadra lo farà fare Atta, che sta mancando".

Si è fatto un'idea di Atta?

"Non sta giocando malissimo, ma probabilmente non sta benissimo e ha appena cambiato squadra. Crescerà, io se fossi Vanoli farei solo una cosa: lo farei giocare sempre".

Col Napoli si è rivisto il miglior De Gea.

"Le parate di domenica non sono miracoli, solo buone parate. Ma lo dico perché ho un'altissima considerazione di De Gea, me le aspetto quelle parate da lui. Perché è veramente forte".

Le piace Viery a sinistra?

"Viery bloccato penso sia usato ora per liberare di più Jimenez e far entrare più dentro al campo Mastantuono. È una soluzione che ci sta ma io vorrei vedere la Fiorentina spingere con entrambi gli esterni".

Ci sono già alcuni che criticano Mastantuono. Si è fatto un'opinione?

"Follie. Lasciate stare, non ci parlate nemmeno... A me piace tutto di Mastantuono, l'attitudine all'uno contro uno, la garra che mette, la visione, tutto. Poi parliamoci chiaro, l'anno scorso un giocatore così lo vedevamo il mercoledì sera al bar, che faceva la Champions. Bisogna anche essere onesti, abbiamo un calciatore del genere e lo critichiamo pure".