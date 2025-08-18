RFV Reginaldo: "Buone sensazioni sui viola. Kean può vincere la classifica marcatori"

L'ex Fiorentina, Reginaldo, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" "Ho sensazioni buone, la squadra è inquadrata che può dare del filo da torcere a tutti quanti".

Il tridente Kean-Dzeko-Gudmundsson possono giocare insieme?

"Sì, anche perché possono dare una mano pure in fase difensiva, oltre a fare male all'avversario in qualsiasi momento".

Kean che stagione potrà fare?

"Quest'anno i difensori avranno un occhio di riguardo per lui. Il fatto di essere rimasto a Firenze è un punto in più a suo favore: i tifosi gli vogliono bene. Ha tutti gli stimoli per poter rifare un'altra grande stagione".

Può aspirare a vincere la classifica cannonieri?

"Certo, ha trovato la quadra e se riesce a mantenere la costanza può ripetere quanto ha fatto l'anno scorso".

