RFV Il CNB di Calamai: "Fiorentina ancora incompleta, serve subito un grande Kean"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo allo stato di completamento dell'attuale rosa della Fiorentina: "Tra poco si fa sul serio, è questione di giorni. La partita con il Polissya è già uno spareggio. Ripartiamo con una buona squadra ma anche con qualche dubbio. Visto che si fa sul serio e che le gare diventano decisive, soprattutto per quanto riguarda la prima parte di Conference League, bisogna aggrapparci a quelli che sono stati i nostri punti di riferimento la passata stagione.

La Fiorentina ha qualche problema a centrocampo e non riesce a segnare con grande facilità e allora come non sperare di ritrovare subito il miglior Kean. Non quello che abbiamo visto in questi giorni, che dal punto di vista fisico e come voglia di fare sembra già essere al 100%, ma il Kean goleador. Il Kean che risolveva le partite con un colpo. Di lui abbiamo bisogno a partire dalla trasferta con il Polissya".