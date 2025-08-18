Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 08:00

vedi letture

Proseguono anche oggi, lunedì 18 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento.

Si parte alle 8:00 con Pietro Lazzerini che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze”. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Dario Baldi. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.

Per ascoltarci CLICCA QUI!