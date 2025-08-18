RFV

Ernesto Poesio: "Pellegrini lo prenderei, ma come giocheremmo a centrocampo?"

di Niccolò Santi

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola: "Un innesto sicuramente serve. Pellegrini, anche per esperienza sarebbe un profilo importante".

Lei lo vorrebbe a Firenze?
"Io lo prenderei, se poi ci fossero delle alternative più valide chiaramente lo sa Pradè. Ma Pellegrini porterebbe un po' di solidità nel mezzo. Il centrocampo viola è tutto da capire tatticamente".

Può servire un profilo alla Bove?
"Se ci fosse il Bove di turno torneresti al 3-5-2, che poi è un po' quello che è stato fatto l'anno scorso col 4-2-3-1. Si giocherà col vertice basso o no? Nel caso, Fagioli deve modificare il suo modo di giocare".

