Radio FirenzeViola vi aspetta in diretta: da "Firenze in Campo" al "Viola Weekend"
Radio FirenzeViola non si ferma neanche in questo weekend di Ferragosto ed è in diretta con la solita programmazione del sabato pomeriggio. Ora c'è "Firenze in campo" a cura e condotto da Fabio Ferri. Dalle 16 altre due ore con "Viola Weekend" con in studio Niccolò Righi e Anna Dini. Potete seguire Radio FirenzeViola dall'App o dal pc, anche in modalità video, in modalità DAB dall'auto e in tv, smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di aspettare il River ma il club argentino non si è ancora mosso"
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia violadi Pietro Lazzerini
FirenzeViolaL'estate di Pradè: un inizio rapido e concreto, ora servono le uscite e gli ultimi 2-3 colpi
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
