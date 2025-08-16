Radio FirenzeViola vi aspetta in diretta: da "Firenze in Campo" al "Viola Weekend"

Radio FirenzeViola vi aspetta in diretta: da "Firenze in Campo" al "Viola Weekend"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:27Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma neanche in questo weekend di Ferragosto ed è in diretta con la solita programmazione del sabato pomeriggio. Ora c'è "Firenze in campo" a cura e condotto da Fabio Ferri. Dalle 16 altre due ore con "Viola Weekend" con in studio Niccolò Righi e Anna Dini. Potete seguire Radio FirenzeViola dall'App o dal pc, anche in modalità video, in modalità DAB dall'auto e in tv, smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.