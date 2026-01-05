Radio FirenzeViola sempre in diretta: dalle 19 c'è "Uno contro tutti"

Continua fino alle 21, come ogni lunedì, la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. E infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.

