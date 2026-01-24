Radio FirenzeViola, riprendono le dirette: segui con noi Fiorentina-Cagliari!
Le dirette di Radio FirenzeViola riprendono oggi alle ore 15, con Tommaso Loreto e Anna Dini in studio per iniziare l'avvicinamento a Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22a giornata di Serie A in programma alle ore 18 al Franchi. E proprio dalle 17, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, seguiremo la gara tra viola e sardi con ampio pre e post partita, mentre il racconto del match sarà come sempre a cura di Andrea Giannattasio. Per interagire con noi su Whatsapp il numero è il 348 75 13 933, per intervenire al telefono alla linea fissa basta comporre lo 055 77 111 71.
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
2 Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
FirenzeViolaFiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
