Radio FirenzeViola, riprendono le dirette: segui con noi Fiorentina-Cagliari!

Le dirette di Radio FirenzeViola riprendono oggi alle ore 15, con Tommaso Loreto e Anna Dini in studio per iniziare l'avvicinamento a Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22a giornata di Serie A in programma alle ore 18 al Franchi. E proprio dalle 17, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, seguiremo la gara tra viola e sardi con ampio pre e post partita, mentre il racconto del match sarà come sempre a cura di Andrea Giannattasio. Per interagire con noi su Whatsapp il numero è il 348 75 13 933, per intervenire al telefono alla linea fissa basta comporre lo 055 77 111 71.

Clicca qua per ascoltare Radio FirenzeViola!