RFV Poesio: "Credo che Catherine sarà presidente Viola almeno fino a giugno"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è così espresso a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola sulla situazione societaria della Fiorentina: "Credo che i primi mesi, cioè fino a giugno, andranno in continuità con Catherine Commisso che prenderà un po' il timone di tutto e poi c'è la figura di Paratici che è una garanzia, ed è chiaro che gli verrà affidata tutta la parte tecnica. E' una Fiorentina da ricostruire per tanti versi, non solo per la scomparsa di Commisso ma anche per le dimissioni di Pradè".

Immagina come presidente un figura della famiglia Commisso o un manager che sia italiano o americano ad assumere questo incarico?

"Io immagino che la figura di presidente resterà in famiglia fino a quando ci saranno i Commisso. Se sarà Catherine o Joseph lo capiremo più avanti, dovremmo anche capire quale sarà il coinvolgimento di Joseph in tutto questo. Non so se saremo in una situazione simile a quella che fu di Cecchi Gori".

L'arrivo di Paratici può portare un cambiamento alla Fiorentina?

"Dipende molto quali saranno i poteri di Paratici. Se la funzione di Paratici sarà esclusivamente legata all'aspetto sportivo, questi sono assetti societari che dipendono più dalla proprietà ed eventualmente dal direttore generale".

