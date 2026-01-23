RFV Budel: "Col Cagliari sfida difficile per la Fiorentina. Piccoli deve giocare con continuità"

L'ex giocatore del Cagliari ed attuale voce di Dazn, Alessandro Budel, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sfida di domani tra la Fiorentina e i rossoblù: "E' una sfida difficile e tosta perché il Cagliari gioca bene, non credo che Pisacane sia sulla graticola perché sta facendo bene e l'unica partita forse sbagliata è stata quella col Genoa nonostante il 3-0 bugiardo".

Cosa pensa di Rolando Mandragora, sempre molto discusso a Firenze?

"I numeri sono dalla sua parte, il giocatore ha parlato a suon di gol e prestazioni. Ma per me dovrebbe ritagliarsi un ruolo più da protagonista entrando di più nel gioco perché ne avrebbe le qualità ed invece spesso lo vedo avulso dal gioco".

Un giudizio su Fabbian e sullo scambio con Sohm?

"Fabbian poche volte nel Bologna ha fatto la mezz'ala ed è un'alternativa a Mandragora, è abituato a fare gol, è bravo ad inserirsi ma non a battagliare in mezzo al campo e dunque deve riabituarsi al ruolo".

Vanoli resterà il tecnico della Fiorentina?

"Deve proseguire così, vedo un gruppo sano e solido e dunque si merita una chance anche perché a Bologna per esempio ho visto una buonissima partita".

Cosa pensa di Piccoli?

"A Cagliari faceva la differenza, deve giocare con continuità per trovare la forma visto il fisico. Più gioca e più cresce così da dimostrare che è stato un grosso acquisto per la Fiorentina".