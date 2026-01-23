RFV Agostini su Piccoli: "Acquisto lungimirante. Ha bisogno di tempo e fiducia"

Alessandro Agostini, ex calciatore di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" ricordando il Presidente Commisso e parlando della prossima sfida di campionato tra le sue due ex squadre: "Sì. È una cosa che mi ha toccato. Era una persona con passione per il clcio e per la Fiorentina. È stato un momento triste per il mondo del calcio e sono molto dispiaciuto".

Secondo lei perché la Fiorentina sta vivendo una situazione così drammatica a livello sportivo?

"È una domanda difficile. Probabilmente una serie di cose che hanno portato a questa situazione, ma credo che si tirerà fuori da questa situazione, perché è anche triste vederla lì".

Come valuta la stagione di Piccoli? È stato pagato troppo?

"No, io non credo che sia stato pagato troppo. A mio avviso è stato un acquisto lungimirante. Ha bisogno di tempo e fiducia e poi giocare nelle Fiorentina non è come giocare nella Fiorentina, dove c'è più concorrenza rispetto a Cagliari".

Pensa che il Cagliari sia ancora una delle squadre a rischio retrocessione?

"Sì. Credo sia una partita molto delicata. In caso di vittoria della Fiorentina metterebbe nei guai il Cagliari. Secondo me sarà una partita delicata che si giocherà sui nervi. Il Cagliari è una squadra che sapeva di lottare per quell'obiettivo".

