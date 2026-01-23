Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Ganzamente in viola"

vedi letture

Prosegue fino alle 21.30 il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Come ogni venerdì dalle 19:00 alle 20:00 spazio ad un po' di leggerezza con "Ganzamente in viola", con Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti e la simpatia del "G" con i suoi personaggi Dalle 20:00 alle 20:50 ecco "Il Brivido Viola" a cura della redazione del "Brivido Sportivo" condotto da Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38, condotto da Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio.

Per ascoltarci CLICCA QUI!