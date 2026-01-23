Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Ganzamente in viola"
Prosegue fino alle 21.30 il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Come ogni venerdì dalle 19:00 alle 20:00 spazio ad un po' di leggerezza con "Ganzamente in viola", con Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti e la simpatia del "G" con i suoi personaggi Dalle 20:00 alle 20:50 ecco "Il Brivido Viola" a cura della redazione del "Brivido Sportivo" condotto da Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38, condotto da Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio.
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
FirenzeViola10 giorni alla fine del mercato: necessari un difensore e due uscite, il resto "dipende"
Info viabilità e parcheggi per i tifosi per Fiorentina-Cagliari: caos per la chiusura di Ponte al Pino
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
