Al Maradona il terzo ko di fila, La Nazione: "Canta Napoli, Firenze (ri)piange"

vedi letture

"Canta Napoli, Firenze (ri)piange", titola così questa mattina La Nazione, che poi sottolinea come "La musica non cambia. Nemmeno al Maradona. E per la Fiorentina comincia a diventare un problema di non poco conto. La terza sconfitta della settimana è un po' la fotografia di una stagione maledetta. Prova tutto sommato discreta da parte dei ragazzi di Vanoli, macchiata dai consueti errori in fase difensiva che stanno diventando una costante.

Il Napoli ringrazia. Incerottato e poco spettacolare". Il quotidiano torna poi anche sulle similitudine tra la sconfitta di ieri e le altre due della settimana contro Cagliari e Como: "Come hanno fatto di recente Cagliari e Como. Certo, letture diverse, situazioni tattiche agli antipodi, ma il risultato non cambia. Teste basse al fischio finale, pur consapevoli di essersela giocata (quasi) alla pari".