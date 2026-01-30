Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora c'è "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38
Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it ancora in diretta. Dalle 21:00 alle 21:30 infatti come tutti i giorni dal martedì al sabato, c'è "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento in collaborazione con RTV 38. Potete seguirci come sempre in streaming dal pc o dalla App, anche in modalità video, oppure dalla tv smart o dal canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaHarrison e Solomon rimandati, al Maradona torna Parisi: con lui i viola hanno un'altra marcia
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
