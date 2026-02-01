La Fiorentina cade a Napoli, il CorSport: "Viola adesso la verità"
Paolo Vanoli, nonostante la sconfitta di ieri a Napoli, si porta dietro alcuni segnali propositivi in vista dell’immediato futuro: la salvezza della Fiorentina non passava dal Maradona e, anche se un risultato positivo avrebbe fatto molto comodo, resta la chiave psicologica da attivare dopo aver comunque messo in difficoltà i campioni d’Italia. Questo il punto che analizza questa mattina il Corriere dello Sport, titolando "Viola adesso la verità".
Restano però i soliti errori difensivi, difficili da giustificare: la squadra è schierata malissimo sul rilancio di Meret, Pongracic resta solo e viene battuto da Hojlund nella sponda per Vergara, perso a sua volta da Brescianini in occasione del primo gol. Sul 2-0 del Napoli, inoltre, manca qualsiasi aiuto a Gosens nei sei-sette secondi necessari per raddoppiare su Gutierrez, nonostante fosse prevedibile l’azione sul sinistro.
