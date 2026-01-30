RFV Fattori: "La priorità del mercato doveva essere il difensore. Fabbian doppione di Fazzini"

Il tecnico Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento". Queste le sue parole sui temi sia di campo che di mercato: "Fabbian aspetto a giudicarlo, ma l'idea che avevo dopo queste prime uscite è rimasta. Per me non può fare la mezza ala, lui è perfetto per giocare come trequarti in un 4-2-3-1 come stava facendo a Bologna. Anche Harrison contro il Como non mi è piaciuto, mi aspettavo di più a livello fisico. Solomon invece a livello tecnico ha fatto vedere qualcosa. Brescianini ha fatto gol domenica ma al di là di quello ancora si può dire poco, sicuramente non è un fenomeno, ma fenomeni a gennaio non se ne prendono.

Resta comunque il fatto che la Fiorentina sia l'unica, Atalanta con Raspadori a parte, ad aver preso un giocatore con l'obbligo di riscatto. Però poi non si riesce a trovare un difensore, avendo già speso altrove. Hai preso dei centrocampisti, volevi degli esterni e hai fatto bene a prenderli, però la priorità visto che sei corto era quella di prendere un quarto centrale. Fabbian è un doppione di Fazzini".