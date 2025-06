Radio FirenzeViola, riparte la programmazione: le trasmissioni di oggi

Prosegue anche oggi, domenica 1 giugno 2025, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Francesco Benvenuti, in studio dalle 14 alle 16. Quando poi scatterà il "Viola Weekend", due ore condotte da Ludovico Mauro e Virginia Bicchi. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

