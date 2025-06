Salgono le quotazioni di Gilardino per la panchina viola: lo conferma anche Sky Sport

vedi letture

Salgono le quotazioni di Alberto Gilardino per la panchina della Fiorentina e dopo quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, anche Sky Sport tramite i social di Gianluca Di Marzio ha confermato questa indiscrezione. Insieme a Stefano Pioli e Francesco Farioli, nomi già accostati negli ultimi giorni dall'emittente satellitare, ora anche quello dell'ex attaccante della Nazionale e anche della Fiorentina è un nome da tenere in considerazione come potenziale sostituto di Raffaele Palladino.

Gilardino, sottolinea Di Marzio, ha un ottimo rapporto con la piazza e anche per questo motivo pare essere potenzialmente uno dei nomi in corsa per il futuro della panchina della Fiorentina.