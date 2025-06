RFV Luigi Sacchetti: "Pioli ha fatto miracoli, Baroni bene alla Lazio. Ma vorrei un big"

Luigi Sacchetti, ex centrocampista della Fiorentina e allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di “Viola amore mio” dicendo la sua sulle dimissioni di Palladino: “Faccio fatica a capire cosa è successo, non mi aspettavo le dimissioni dell’allenatore. Probabilmente si è reso conto che non era ben visto”.

Pioli potrebbe essere l’allenatore da preferirsi per l’esperienza e la conoscenza dell’ambiente?

“Sia lui che Baroni sono due bravissime persone. Li ho conosciuti entrambi e posso dire che sono persone per bene. Per me questo è già un punto. Pioli al Milan ha fatto dei miracoli, io lo stimo come persona e ho avuto modo di incontrarlo ad allenare nei settori giovanili. È un allenatore preparato”.

Di Baroni invece cosa pensa?

“È un carissimo amico. Ha fatto una buona gavetta nelle squadre che lottavano per non retrocedere, facendo sempre bene. L’anno scorso alla Lazio ha avuto la sua prima esperienza in una pseudo-grande, dove ha fatto direi bene anche se poi all’ultimo ha perso la qualificazione. Però per essere stato il primo anno credo che abbia fatto bene. Anche se io spero sempre che si prenda un allenatore d’esperienza per vedere se questa squadra riesce a lottare per i primi quattro o cinque posti”.

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!