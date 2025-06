RFV Beneforti (CorSport): "Con Palladino ancora in panchina sarebbe arrivato Dzeko"

vedi letture

Claudio Beneforti, collega del Corriere dello Sport che oggi si occupa in particolar modo di Bologna, ha parlato anche del mercato della Fiorentina svelando un retroscena di mercato che riguarda un grande attaccante e lo stesso club viola: "Lavorando ieri su Dzeko, sono venuto a sapere che se ci fosse stato ancora Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina, il giocatore sarebbe stato praticamente già acquistato. Sarebbe stato uno dei giocatori nelle idee della Fiorentina come vice Kean. poi è successo che Palladino si è dimesso e non sappiamo se chi prenderà le redini della squadra sarà ancora interessato a lavrare così. I procuratori si stanno dunque guardando intorno e per non rischiare di restare senza niente in mano stanno parlando con diverse società che potrebbe pensare a lui".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale.