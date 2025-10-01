Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: alle 19:00 arriva "Scanner"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che anche oggi sarà in diretta fino alle 21.30. Alle 19:00 arriva la nuova stagione di "Scanner", trasmissione condotta da Giulio e Anna Dini. Dalle 20:00 poi partirà "Colpi d'ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci in studio. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
FirenzeViolaMatej Hadas in esclusiva: "Vi racconto il mio Sigma. Non partiamo sconfitti. Emozionante affrontare la Fiorentina, De Gea e Kean sono il top"
Dagli inviatiKrál (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
