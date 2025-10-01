RFV Eugenio Ascari: "Gudmundsson ad oggi è un giocatore normalissimo"

Eugenio Ascari, procuratore sportivo e agente Fifa ha parlato ai microfoni di radio Firenzeviola nella rubrica "Palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Non vedo asssolutamente Pioli a rischio, non può essere messo in discussione dopo cinque partite. Al di là dei risultati, c'è il problema di gioco e di identità. Il leader di centrocampo non c'è, c'è Nicolussi Caviglia che è un buon giocatore però apparte con il Venezia non è che ha incantato e per questo il giocatore secondo me ha bisogno di ulteriori conferme prima di essere sottoposto a una piazza come quella di Firenze. Sohm non aggiunge niente a quello che la Fiorentina già aveva. Anzichè prendere due buoni giocatori potevano prenderne uno ma di grande spessore. Mancava un giocatore che illuminasse l'azione e che ancora ad oggi manca".



Secondo lei chi è più responsabile tra dirigenza, struttura tecnica e squadra?

"Sarebbe ingeneroso far ricadere tutte le colpe su Pradè e addebitargli ttte le colpe è eccessivo. Pioli aveva chiesto due giocatori cioè un leader difensivo e un centrocampista di regia e non è stata accontentata nessuna delle due richieste che aveva fatto. Ad oggi le colpe le farei ricadere sulla squadra perché è improponibile che i tre attaccanti non hanno segnato una rete, Gudmundsson è un cadavere che si trascina in campo, Dodo è irriconoscibile, Gosens pure e Fagioli non riesce mai a fornire una prestazione convincente con continuità. Quindi le maggiori colpe le addebiterei alla squadra".



Cosa pensa di Gudmundsson?

"Da un top giocatore ti aspetti che in certe occasioni risolva da solo le partite e che continua ad avere una discreta continuità di rendimento. Tutti questi aspetti sono mancati al giocatore, qualcosa di buono ha fatto vedere contro il Torino,le giocate buone ce le ha ma non può fare du giocate e basta nell'arco di novanta minuti. Non riesce a unire a quelle qualità tecniche quelle di forza, di corsa e di aggressività che dovrebbe avere un top giocatore e per questo ad oggi è un giocatore normalissimo".

