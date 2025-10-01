Il CNB di Calamai: "Dzeko, fai come Modric: la tua esperienza vitale per l'Europa"

Luca Calamai nel suo consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Edin Dzeko: "È stata l’estate dei grandi ‘vecchi’, dei quarantenni piombati nel campionato italiano con il desiderio di incidere nelle rispettive squadre. Ce ne sono stati in particolare due, Dzeko e Modric. Il croato con la sua classe è entrato subito in sintonia con Allegri diventando un fattore per il Milan. Di Dzeko sinceramente poche tracce se non quel gol ininfluente anche se comunque capace di portare la vittoria col Polissya, e poi qualche apparizione ma niente di decisivo.

Magari proprio a ricominciare dalla sfida col Sigma si potrebbe immaginare un ritorno particolare di Dzeko. La Fiorentina ha bisogno della sua esperienza in questo momento non facile, e possibilmente anche dei suoi gol. Dzeko si deve prendere un ruolo in questa squadra, Pioli glielo deve dare per non far sì che questo investimento risulti un qualcosa di poco funzionale".