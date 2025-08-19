Radio Firenzeviola prosegue con le dirette: in onda c'è 'Viola amore mio'

Proseguono anche oggi, martedì 19 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento.

Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Dario Baldi, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Righi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Niccolò Santi vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.

Per ascoltarci CLICCA QUI!