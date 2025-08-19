RFV Calamai: "Non sfruttare l'occasione sarebbe delittuoso. Pradè, ora 3 acquisti"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo allo stato di completamento dell'attuale rosa della Fiorentina: "Alle porte c'è il Polissya ed è normale che tutti siano concentrati su questa sfida che di facile ha solo l'apparenza. Però c'è un però. Leggo di nomi che potrebbero arrivare alla Fiorentina ma non vorrei che si arrivasse all'ultimo giorno di mercato con giocatori mandati in campo ma già con la valigia in mano.

Mi auguro che magari dopo la prima sfida con il Polissya, Pradè vada a completare con i 3 acquisti che servono una squadra importante. Nell'anno in cui le grandi sono in difficoltà, non sfruttare una squadra già fatta e la voglia di crescere sarebbe delittuoso"