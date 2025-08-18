RFV Fattori: "Una cosa su Dzeko mi fa impazzire. Pellegrini? Ok, ma in che ruolo?"

Ospite come ogni settimana in studio a Radio Firenzeviola, l'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori si è espresso così sui temi di attualità viola: "Il Polissya va rispettato anche se non si può aver paura degli ucraini. A me quelli che fanno i timidi un po' spaventano, soprattutto perché nelle prime partite si soffre sempre. Per la Fiorentina è un esordio e anche se il tasso tecnico è nettamente superiore, deve passare per forza. Nel calcio non è mai semplice passare per forza. Pioli lo sa e l'ha detto che vuole vincere una coppa perché vincere oggi a Firenze vale tanto. Per certi versi può valere più di una qualificazione in Champions, anche perché porteresti avanti una programmazione di due-tre anni andando in Europa League non rischiando di fare la Champions come ha fatto il Bologna, da comparsa".

Le piace la Fiorentina che sta nascendo?

"Io su Pioli mi sono fatto un'idea, e cioè che non è più l'allenatore che abbiamo conosciuto a Firenze sei anni fa, è cresciuto e ora ha uno status diverso. E come tutti gli allenatori che salgono di statura vuole correre meno rischi possibili, smettendo di fare gli aziendalisti. Ora per lui è meglio averne uno in più che uno in meno, poi la gestione del gruppo se la vede lui. Per me la Fiorentina di oggi è completa. Sento parlare che cerca un difensore, ma allora Viti che l'abbiamo preso a fare? Il terzetto titolare oggi è Ranieri-Pongracic-Comuzzo, mi viene da pensare che non sia soddisfatto di qualcuno…".

Poi il pensiero di Fattori sulle voci che riguardano Pellegrini.

"Il problema è che se lo prendi rischia di diventare il top player della Fiorentina e blocchi un po' il mercato, invece magari si potrebbe prendere qualcosa di diverso. Certo, a Firenze verrebbe motivato anche per far ricredere la Roma. La carriera di Pellegrini è una carriera vera anche se non si può vivere di ricordi, a 29 anni può avere ancora un ruolo importante. Però dove lo metteresti in campo? Nei due dietro la punta non lo capirei, Fazzini e Gudmundsson che li abbiamo a fare? Ma c'è un'altra cosa che non capisco".

Cosa?

"Che si vuole un altro attaccante, un vice-Kean. Ma scusate, ma Dzeko che ruolo fa? Ha caratteristiche diverse da Kean, questo è chiaro, ma non può giocare in Conference oppure qualche partita da prima punta? Uno che ha fatto una carriera lunghissima e ha segnato caterve di gol da prima punta, ora noi gli si vuole cambiare ruolo…".