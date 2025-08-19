RFV Prandelli tra gli auguri e la stagione che verrà: "Kean capocannoniere. Pioli una garanzia"

Oggi è il giorno del compleanno di uno dei tecnici più amati della storia della Fiorentina, ovvero Cesare Prandelli. Dopo gli auguri di rito nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola, l'allenatore ha risposto ad alcune domande sulla stagione che sta per prendere il via: "La sensazione è molto buona. Mi sembra che gli acquisti siano stati mirati per un'idea di gioco ben precisa. Stefano è una garanzia assoluta di esperienza, competenza, di capacità e sono molto molto ottimista. Mi auguro che l'obiettivo sia importante".

Come si affrontano i playoff?

"La programmazione sarà stata fatta con l'obiettivo di arrivare pronti. Chiaro che non avrai i 90 minuti nelle gambe come l'avversario ma per un'ora il divario tecnico può fare la differenza. Ci sono sempre delle incognite ma questo di spareggi li devi sempre vincere".

Cosa pensa del tridente di Pioli?

"Sono cose molto intriganti perché nei cambi puoi cambiare anche sistema di gioco senza snaturare la tua voglia di fare calcio come squadra. C'è molta imprevedibilità. Per quello dico che sono ottimista. Non vai a prendere doppioni ma alternative competitive. Succederà che spesso ci saranno molti dubbi sulla scelta degli undici e questo è un vantaggio per la Fiorentina".

Chi sarà il capocannoniere della prossima Serie A?

"Io punto su Kean per la classifica dei marcatori perché ha fatto un campionato di grande continuità. Ha acquistato fiducia nei propri mezzi. È stata molto più importante la Fiorentina per Kean dal mio punto di vista e quindi ha fatto bene a riflettere prima di decidere di andar via. Ha mostrato grande maturità, vorrà ripetersi e credo che sarà ancora molto molto protagonista".