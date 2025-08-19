RFV Collauto: "La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista. Difensori 'sentinella'? Vi spiego"

Il direttore sportivo Mattia Collauto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina partendo da una riflessione sugli ultimi giorni di calciomercato: "È il momento di fare scelte decisive per tutti ma sono sicuro che le squadre avranno le idee chiare su come operare. Tanto dipende dalla disponibilità economica ma anche dal fatto che da domenica iniziano a contare i risultati: bisognerà fare attenzione e tenere in considerazione cosa succederà in campionato. Ci saranno movimenti importanti in queste ultime due settimane".

Si parla di tre acquisti per la Fiorentina per la fine del mercato.

"Bisogna tenere in considerazione l'inizio del campionato ma anche del fatto che ci sono squadre che hanno giocatori che possono interessare alla Fiorentina ma ancora non hanno deciso cosa fare di suddetti giocatori. La paziena è necessaria per essere freddo in questi momenti e aspettare il momento giusto per piazzare il colpo per alzare l'asticella. La Fiorentina ha l'esigenza di mettere in rosa un centrocampista in più secondo me".

Ha bisogno anche di un difensore rapido?

"Probabilmente è una richiesta di Pioli ma credo sia una cosa intelligente perché in questo calcio c'è bisogno di giocatori di questo tipo. Si torna ai giocatori alla Cannavaro, con grande esplosività a tutto campo. Io li chiamo 'giocatori sentinella' e ti permettono di giocare con la difesa alta. Ma secondo me, ripeto, la vera esigenza è in mezzo al campo".

