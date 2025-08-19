RFV Oscar Damiani su Ilenikhena: "Veloce e potente. C'è un solo problema"

Oscar Damiani, intermediario di mercato molto vicino al calcio francese, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" di George Ilenikhena: "Sono ragazzi abituati a giocare nel calcio francese dove ci vuole molta velocità e forza, quindi si può adattare bene al nostro campionato. L'unico problema è che gli ci può volere un po' di tempo per capire i movimenti che facciamo nel calcio italiano. Ma questi ragazzi hanno delle doti tecniche e atletiche molto importanti".

Lo prenderebbe come vice Kean?

"Sì, come alternativa un ragazzo giovane e di prospettiva come lui ci può stare. Dopo bisogna vedere i costi, ma mi sembrerebbe una scelta giusta".

C'è chi sostiene che potrebbe essere il nuovo Osimhen...

"E' un po' presto (ride, ndr). Le qualità ci sono, ma non bastano le caratteristiche tecniche. Serve pure un aspetto umano adeguato".

