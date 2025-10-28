Radio FirenzeViola prosegue con "Calciopiù on air". Poi tocca a "Extra Viola"

Radio FirenzeViola prosegue con "Calciopiù on air". Poi tocca a "Extra Viola"
Oggi alle 19:04
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola. Ora, fino alle 20:45, c'è "CalcioPiù on Air", focus sul calciodilettanti, a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV38. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!