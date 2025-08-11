Dall'Albania: Fiorentina su Mirlind Daku, centravanti del Rubin Kazan

Un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. È quello di Mirlind Daku, centravanti del Rubin Kazan e della Nazionale albanese. Ed è proprio dall'Albania che arriva la notizia: la fonte è il Telegrafi, quotidiano online locale che riporta dell'interesse viola per Daku. L'attaccante classe '98 è partito fortissimo e nelle prime quattro gare ufficiali (tre di campionato russo e uno di Coppa russa) ha segnato 5 reti. Per Daku il Rubin ha fissato il prezzo a 20 milioni, ma il volere del calciatore, che vedrebbe di buon occhio un'esperienza in Italia a ventisette anni, potrebbe fare la differenza.