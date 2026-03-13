RFV Lucchesi sicuro: "Contro la Cremonese non metterei Kean se non è al 100%"

Il dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della prossima sfida di campionato, che vedrà i viola ospiti allo Zini di Cremona: "Ci vorrebbero più serate così. Quello che conta è dare continuità per dare un significato a questa stagione maledetta. Dopodiché archiviare e ripartire".

Lei cosa pensa del ritiro della Fiorentina?

"È ora il momento di dare tutto. Ci si avvicina alla parte finale e spero che i ragazzi lo capiscano per rendere l'amaro della stagione in qualcosa di più dolce".

Lei chi schiererebbe a centrocampo contro la Cremonese tra Ndour e Brescianini?

"È difficile a dirsi. Solamente chi lo ha visto allenarsi può dirlo. Ci può essere un'idea per il tipo di partita che l’allenatore vuole fare".

Condividi la mia idea di Kean titolare anche se al 70%?

"Se è al 100% bene, sennò non lo metterei. Preferisco un somaro sano che un cavallo zoppo".

La Cremonese l'ha sorpresa nella scelta di tenere Nicola?

"È un allenatore che ha dalla sua l’esperienza. Quando ti accorgi che la squadra è ancora in mano dell’allenatore è giusto aspettare, mentre quando l’allenatore non ha più il controllo della squadra è giusto cambiarlo. Credo che nella Cremonese stiano facendo questo tipo di valutazione".

