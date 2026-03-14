FirenzeViola Allenamento: Kean sempre a parte, decisiva la rifinitura di domani

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La Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park in vista dello scontro diretto con la Cremonese. A tenere Vanoli e tutto l'ambiente viola in sospeso è sempre Moise Kean per il quale però non si registrano novità positive. Ossia, il centravanti viola ha continuato il suo programma di lavoro a parte per recuperare dal problema alla tibia che lo tormenta dopo la doppia botta presa nello stesso punto (dolorooso) in Jagellonia e Udinese.

Sarà decisiva dunque la rifinitura di domani per valutarne la sua disponibilità. Tra l'altro fu proprio lui il 4 gennaio a siglare il gol contro i grigiorossi il 4 gennaio, entrando negli ultimissimi minuti. La speranza è che anche stavolta possa entrare ed essere decisivo.