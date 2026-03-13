RFV Rossitto sui viola: "Parisi mi ha impressionato. Ndour? Pecca di continuità"

vedi letture

Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso "Viola amore mio" analizzando la partita di ieri sera contro il Rakow: "Sarebbe stata una beffa. Oggi affronti una squadra organizzata e aggressiva. La Fiorentina è andata sotto ed è riuscita a ribaltarla e non era semplice".

La Fiorentina poteva essere più cinica?

"Io vedo in Piccoli delle ottime qualità, ma credo che giochi con l'ansia addosso. Mi è piaciuto molto Parisi. Mi ha impressionato. È una squadra che vive un'ansia da prestazione che la condiziona tantissimo. Su ogni palla, anche la più semplice c'è la paura di sbagliare. Ora giocare a Firenze non è facile per nessuno. Quando gioca tranquilla ha tutte le qualità per vincere".

Come si può trasformare questa paura in coraggio? Che ne pensa di Ndour?

"Ndour è un ragazzo che da un momento all'altro può esplodere, ma pecca di continuità. Si può venire fuori da questa situazione con poche cose ma giuste, che possono portare dei risultati. Così da illuminare la strada della Fiorentina".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola