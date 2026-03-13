RFV Belli su Braschi: "Già da piccolo aveva dei colpi. Galloppa lo sta plasmando"

vedi letture

Ivo Belli, responsabile scuola calcio della Sestese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'esordio di Braschi e del suo inizio di carriera alla Sestese: "L'effetto è stato bellissimo, soprattutto quando un ragazzo del 2006 riesce ad arrivare a giocare nella prima squadra della Fiorentina".

Cosa vedeva di diverso in lui?

"Braschi è andato via da noi quando aveva nove anni. È stato un ragazzo che fin da piccolo aveva dei colpi. È stato monitorato in quegli anni da Stefano Cappelletti, che lo portò a fare il provino alla Fiorentina, nel quale piacque molto e dunque si decise di fargli vivere questa esperienza. Spero che questa possa continuare per molti anni ancora. Era un bambino che aveva già qualcosa in più degli altri. Aveva ottime doti tecniche. Il 2006 era un'annata molto buona e lui ci sapeva fare. Eccelleva in tutto. Chi lo ha monitorato è stato bravo".

Quanto è importante per una società come la Sestese essere un serbatoio per i professionisti?

"Per noi è importantissimo, perché è una vetrina molto bella. Si vede che nella società stanno lavorando bene sotto tutti i punti di vista".

A chi può essere paragonato?

"Non mi faccia fare questi paragoni. Spero solo di vederlo sempre più di frequente in prima squadra. È un bomber. Ora Galloppa lo sta plasmando e sta diventando un calciatore completo".

Questo esordio può essere un punto di partenza o un ostacolo per la sua stagione in Primavera?

"Bisogna essere umili e rimanere con i piedi per terra. Sono convinto che lui abbia queste qualità".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola