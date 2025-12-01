Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21, ora c'è "Garrisca al Vento"
FirenzeViola.it
Prosegue fino alle 21 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso e fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori conducono "Garrisca al Vento". A seguire l'atteso "Uno contro tutti" con il tandem Dimitri Conti-Tommaso Loreto e poi, dalle 20, "In giro per il mondo", un'ora di focus sulla tifoseria e i viola club della Fiorentina, con Chiara Andrea Bevilacqua.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
