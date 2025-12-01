RFV Polverosi: "La Fiorentina apra il Viola Park ai tifosi. Il mio capitano? Kean"

vedi letture

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Ecco le sue parole: "Oggi la Fiorentina è la più bella confezione del mondo ma dentro non c'è nulla, è una scatola vuota. Ho nel cuore Ferrari, ma che può fare? Chi chiama? Ci vuole un dirigente alla Galliani. Penso che anche Vanoli non riesca a entrare nella testa dei giocatori nonostante dica cose che condivido al 100%. Di tutti gli aspetti tecnico-tattici ce n'è uno su cui continuo a battere: per me la Fiorentina non è preparata fisicamente come si deve. La testa non c'è, ma anche le gambe fanno fatica, non arriva mai sulle seconde palle. I giocatori li vedo proprio fiacchi. La mia idea è aprire il Viola Park, facendo venire i tifosi e vediamo cosa succede. Inoltre, va preso un dirigente di calcio vero perchè Goretti porta a Dzeko, Gud e Kean l'esperienza del Siracusa e del Perugia. Chi lo ascolta?"

Dzeko sta facendo il capitano e il dirigente

"Dzeko dopo l'AEK ha fatto quelle dichiarazioni ma chi lo redarguisce? I giocatori sono senza gestione. Dzeko ha peggiorato la situazione con le sue dichiarazioni ma poi ha fatto bene, ieri sera, a parlare e a chiarirsi. Oggi se la squadra è in autogestione va data ai tifosi. Se li coinvolgi davvero è una possibilità che tu riesca ad uscire. Ora non c'è nulla, la Fiorentina è una scatola vuota".

Cosa si aspettava da Vanoli?

"Sotto l'aspetto del gioco, della squadra, dell'assetto, Vanoli si deve inventare qualcosa, facendo scattare qualcosa ai giocatori. Ci deve essere l'idea che ora si fa così perchè è l'ultima spiaggia e va ribaltato tutto. Bisogna giocare con un solo attaccante, 6 centrocampisti e 3 centrocampisti. I giocatori poi hanno paura, Vanoli deve dire a Fagioli 'te fai il lavoro più bello del mondo', prendi i soldi, sei un atleta e l'espressione deve cambiare. L'unico che ha capito la situazione è Kean, anche se non fa goal. Quando Kean va sulla palla combatte, allarga i gomiti, le gambe. Kean deve essere il capitano di questa squadra. Lo celebro per l'attaggiamento. Nessun altro nella Fiorentina ce l'ha. Tutti i giocatori devono prendere esempio da lui per l'atteggiamento in campo. Sennò non ne escono. A lui la fascia perchè lui è il trascinatore. In questo è Batistuta, perchè si mette la squadra addosso"