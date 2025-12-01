RFV De Sinopoli (ATF): "Saremo a Sassuolo. Confronto? Ecco cosa ci siamo detti"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue parole: "I prezzi dei biglietti contro il Sassuolo sono scandalosi. Tocca subire la politica delle società. Il Sassuolo lo fa da sempre perchè la forza dei loro incassi sono gli ospiti. E' una trasferta da famiglia. Su questi aspetti fanno lievitare i prezzi. Noi abbiamo scelto di andare, speriamo non piova".

Cosa ne pensa del patto tra squadra e tifosi di ieri sera?

"Io ieri ero a Bergamo. Secondo me è stata una situazione corretta rispetto ad altre situazioni dove ci sono state manifestazioni di disappunto. Ieri c'è stato incitamento fino alla fine e un confronto franco. Siamo noi e loro, noi come tifosi, loro come squadra. Siamo tutti noi che dobbiamo salvarci, siamo questo binomio. Questo è stato detto, questo ci siamo detti. Mi è dispiaciuto leggere un articolo dove s'è parlato di 'triste teatrino'. Abbiamo parlato nelle settimane passate dalla mancanza di rapporto col tifo, che nel calcio di oggi c'è meno possbilità di confronto e poi vengono fatti questi articoli. Ieri c'è stato un vis a vis dopo un 2-0 e c'è chi parla di teatrino e di intervento della procura federale. Chi ha scrittto l'articolo non ha capito la situazione, ovvero che il fatto che va fatto fronte comune. Ci salviamo noi con loro, perchè in Serie B ci andiamo noi. Io c'ero nel 1993 e nel 2004, so cosa significa andare in Serie B".