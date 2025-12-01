RFV Merlo: "Salvezza all'ultima giornata? Magari, ci metterei la firma"

Claudio Merlo, campione d'Italia nella stagione 1968/69 con la maglia della Fiorentina, è intervenuto su RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "La Fiorentina mi sembra inguardabile, non puoi fare nessun apprezzamento su una squadra che gioca così male. Bisogna stare molto attenti. Kean non è più quello dell'anno scorso, Piccoli non mi piace. Farei giocare sempre Gudmundsson perché è uno dei pochi che può dribblare l'avversario. Non abbiamo esterni che possono dribblare l'avversario. Abbiamo un centrocampo con giocatori tutti allo stesso livello. Nessuno ha un passo veloce. Io la vedo male, non vedo una via d'uscita".

Da Vanoli cosa si aspettava?

"Si possono fare dei cambiamenti ma se non hai esterni forti o giocatori con un passo in più rispetto alla media è difficile. Poi abbiamo una difesa inguardabile".

Che rimedi si possono trovare?

"Sinceramente non lo so. Io toglierei Ranieri e metterei Viti. Non so ch dire perché è una squadra costruita male, con tanti giocatori con lo stesso passo. Mi sta piacendo Parisi, solo lui sa dribblare. Dodo invece non mi piace, farei giocare Fortini. Vogliono rinnovare Dodo, Mandragora. Prima salviamoci, poi rinnoviamo. Hanno paura per il mercato? Nessuno prenderebbe questi giocatori".

Un paragone con la sua Fiorentina del 1970/71 che si salvò all'ultima partita?

"Magari si potesse fare un paragone. Metterei una firma sulla salvezza all'ultima giornata di questa Fiorentina".

