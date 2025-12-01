RFV Carnasciali: "I giocatori cambino mentalità. È ancora troppo poco"

L'ex terzino viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "C'è tempo però bisogna anche iniziare a fare risultato. La prestazione c'è anche stata, l'Atalanta è una buona squadra, ha fatto un gol fortuito che ha scombussolato i piani. Nel primo tempo però la prestazione c'era stata. Ti è andato storto tutto. Bisogna essere consapevoli che allenatore e giocatori stanno lottando per non retrocedere. Non possono pensare che sono la Fiorentina e che prima o poi arriveranno la vittoria e i risultati. La Fiorentina deve entrare nella giusta mentalità e uscirne, sennò saranno problemi".

La Fiorentina deve anche riuscire a far girare la Fiorentina dalla sua parte

"Nel 1992/93 anche a noi girò tutto contro però noi ci ritrovammo a lottare per non retrocedere nelle ultime 11/12 partite. Noi quell'anno lì facemmo i conti guardando le squadre delle ultime giornate e dicemmo 'basta vincere le ultime due partite e siamo salvi'. Però le partite vanno giocate e non è detto che vinci. Facemmo due pareggi con Udinese e Brescia, sconfitta col Torino e la vittoria col Foggia che non servì a niente. La Fiorentina ha però il vantaggio che può partire prima a pensare alla giusta mentalità da avere per ottenere la salvezza. Per il mercato di gennaio, non ne sono fautore, devi avere la fortuna di azzeccare i giocatori giusti e negli ultimi anni non ti è andata bene. Ti devi affidare a quelli che già hai, sono loro che ti devono rialzare".

Bisogna aspettarci di più anche da Vanoli?

"I giocatori sono questi. Se usa questo modulo vuol dire che è quello giusto. I giocatori poi ha provato a girarli. Quello che sta facendo Vanoli è affidarsi a dei giocatori che potrebbero dargli qualcosa ma non glielo danno, quindi prova a cambiare. E' difficile. Poi puoi cambiare modulo e giocare a 4, lo proverà ma non è che basta questo per vincere le partite. Quindi è più una questione psicologica, i giocatori devono capire che devono dare qualcosa in più perchè per ora s'è visto troppo poco".

Ascolta il podcast per l'intervista completa