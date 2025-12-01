RFV Fattori: "Il problema è in attacco, noi non proponiamo abbastanza e abbiamo 15 gol in meno"

vedi letture

L'ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato del ko della Fiorentina con l'Atalanta durante "Garrisca al Vento": "Sapevamo che potesse essere difficoltoso ma c'è stata anche sfortuna. Mi dispiace ma sinceramente abbiamo un momento no in tutti i sensi e probabilmente ce lo meritiamo ma se tu hai due occasioni e non segni e l'altro sì... Sono in difficoltà anche io perché il commento è il solito da tre mesi".

La scena di Dzeko? "Io non l'accetto, per me è sbagliato. Non perché non possa scusarsi ma col megafono mi sembra esagerato, doveva stare più attento prima e dimostriamo di più sul campo non con il megafono. A fischiare poi non credo sia stata la Fiesole".

Analisi della gara? "Ho visto una Fiorentina volenterosa. Nessuno si è salvato? Certo, ma magari non c'era la Fiorentina o un'altra big. Io sono convinto che ci saranno situazioni positive, una vittoria arriverà. Ma bisogna migliorare nella proposizione, quando giocherai con squadre meno talentuose dovrai produrre di più perché non abbiamo un gioco propositivo. Tutti parlano dei problemi della difesa ed è giusto ma il problema vero è l'attacco, non abbiamo un gioco offensivo. Ho visto i numeri, abbiamo preso tanti più gol ma soprattutto abbiamo fatto 15 gol in meno".