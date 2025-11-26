Dagli inviati Nikolic dalla sala stampa: "Fiorentina piena di campioni. Loro faranno la partita"

A poco più di ventiquattro ore da Fiorentina-Aek Atene parola a Marko Nikolic. Il tecnico dei greci ha presentato così, dalla sala stampa Manuela Righini, la sfida di Conference: "Il percorso della Fiorentina parla da solo. Adesso non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte. Conosco Vanoli dai tempi di quando allenavamo in Russia, lo stile del suo gioco, e ho molto rispetto per lui. In campionato non sta facendo bene, ma anche se non ha giocatori disponibili al 100% ha in rosa giocatori forti come Dzeko e Gudmundsson. Noi abbiamo avuto poco tempo per prepararci, veniamo dalla gara con l'ARIS e domenica abbiamo il derby con il Pana, ma siamo qui per fare una bella figura, un bel risultato, anche per ringraziare i circa 2000 tifosi che ci seguiranno".

La mancanza di qualche giocatore renderà il match più difficile?

"Qualche difficoltà c'è stata, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Ho comunque un'idea ben precisa, ma dobbiamo adattarci alle situazioni. Voglio che i miei siano pronti ogni secondo e che sfruttino le possibilità in qualsiasi momento. Domani mi aspetto una Fiorentina che farà la partita. Per me i viola restano una squadra fortissima e sono certo che la loro classifica in campionato migliorerà. Cercheremo di fare il nostro meglio, anche in uno stadio che sarà una bolgia".

Pensa che domani servirà una partita perfetta?

"Ci sono molti aspetti nei quali dovremmo dare il massimo, a partire da provare a recuperare quei due punti persi contro lo Shamrock. Già domani dovremo dare il 100%. In particolar modo servirà essere perfetti dal punto di vista tattico, e dovremmo essere pazienti e concreti. La Fiorentina non va mai sottovalutata, può punirci in ogni momento. Domani sarà un'ottima occasione per dare continuità al nostro momento di forma".

Contro l'ARIS siete andati molto bene: la squadra sta raggiungendo ciò che si aspetta?

"Nella gara con l'Aris siamo andati vicini a ciò che ho in mente dall'estate. Ma ogni partita cambia e dipende da ogni fattore. Mi piacerebbe che ogni match fossimo così bravi ma è impossibile da un punto di vista realistico. Domani la partita sarà diversa, farò qualche cambio e forse cambierò anche disposizione tattica. Ciò che non deve cambiare devono essere i nostri principi, soprattutto la solidità difensiva. Voglio credere nel lavoro che abbiamo fatto e mi auguro che domani facciano una grande partita".