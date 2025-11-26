Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: seguici sul canale 92!
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si parte come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Adesso, dalle 12 alle 14 è la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con il tandem Galassi e Giorgetti. Successivamente un'ora di Scanner con Giulio e Anna Dini e 60' di one-man-show con Tommaso Loreto. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
