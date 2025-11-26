Dagli inviati Brignoli in conferenza sulla sfida con De Gea: "Non ha bisogno di presentazioni"

Vigilia anche in casa Aek Atene. La squadra giallonera è da poco arrivata a Firenze e dal Franchi a parlare è Alberto Brignoli, portiere dell'Aek ed ex tra le altre di Benevento ed Empoli, che dalla sala stampa Manuela Righini ha presentato così la sfida di Conference di domani contro la Fiorentina: "Sappiamo che la Fiorentina sta attraversando un momento di transizione ma resta un club con tradizione e con una rosa forte. Non ci aspettiamo un match facile e l'abbiamo preparata al massimo. Sono sicuro che dal punto di vista dell'impegno non ci mancherà niente".

Come vi trovate così tanti ex Serie A nel campionato greco?

"Siamo tanti ragazzi che hanno giocato in Italia. Il nostro direttore conosce il campionato, ma tanti di noi come me e Strakosha c'eravamo già. Indipendentemente dal campionato di provenienza stiamo facendo bene perché chi è arrivato ha una grande attitudine al lavoro. Cerchiamo di crescere tutti insieme e i risultati che facciamo in allenamento cerchiamo di portarli sul campo. Finora non stiamo andando male, in un campionato molto competitivo. Speriamo di far bene e di andare avanti in tutte le competizioni".

Come sarà affrontare De Gea?

"De Gea non ha bisogno di presentazioni, è un portiere straordinario che ha fatto e sta facendo una carriera incredibile. Affrontarlo sarà molto bello".

Ha dato un dispiacere a Gattuso quando segnò in Benevento-Milan: vuole mandargli un messaggio in vista del playoff?

"Quell'episodio fu più unico che raro. È bello essere ricordato per quello, mi fa piacere. Ma ormai è passato. A Gattuso non posso solo che fare un grosso in bocca al lupo nella speranza di rivedere la Nazionale al Mondiale, ho anche tanti ex compagni in squadra e se lo meritano"